Spektakulärer Skelett-Fund in Speyer wird untersucht

Bei Ausgrabungen auf dem Gelände der Diakonissen in Speyer sind Skelette gefunden worden, die möglicherweise 5.000 Jahre alt sind. Die Grabungen wurden am Montag beendet.

Die Generaldirektion kulturelles Erbe des Landes Rheinland-Pfalz spricht von einem außergewöhnlichen Fund. Eigentlich hatten die Archäologen in einer Baugrube zwei römische Gräber freigelegt. Dadurch sind sie dann eher zufällig darunter auf weitere Knochen gestoßen. Das Besondere: Diese Menschen wurden mit angewinkelten Armen und Beinen in Hockstellung bestattet, aber ohne Grabbeigaben.

Dieser Tonkrug ist eine römische Urne. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Lebten vor den Römern Menschen am Rhein bei Speyer?

Diese Bestattungsart wurde nach Angaben der Generaldirektion kulturelles Erbe nur in einem ganz bestimmten Zeitraum so praktiziert. Die Archäologen vermuten bisher, dass es etwa um die Frühbronzezeit gewesen sein könnte. Alles deutet darauf hin, dass die Funde fast 5.000 Jahre alt sein könnten.

Das bedeutet: Es könnten könnten schon 2.800 bis 3.000 Jahre vor den Römern Menschen auf dem Hochufer in der Nähe zum Rhein gelebt haben.

Die gefundenen Skelette wurden in Hockstellung begraben. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Speziallabore untersuchen Knochenfunde

Fürs Erste lagern die Knochen nun in der Werkstatt der Generaldirektion in Speyer. In den kommenden Wochen sollen sie an Speziallabors in ganz Deutschland geschickt werden, wo das genaue Alter bestimmt werden soll. Die Generaldirektion schließt nicht aus, dass die Funde anschließend auch ausgestellt werden.