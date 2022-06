Skate-Night fällt aus

Der ursprünglich für Mittwochabend geplante Auftakt der sogenannten Skate-Nights in Ludwigshafen ist abgesagt worden. Um 19 Uhr 30 sollte nach zweijähriger Corona-Pause zum ersten Mal wieder eine Veranstaltung am Berliner Platz starten. Skaterinnen und Skater wollten sich auf eine 22 Kilometer lange Tour durch die Stadt begeben. Der Grund für die kurzfristige Absage ist nach Angaben des Veranstalters das schlechte Wetter. Als nächster Termin für die Skate-Nights ist in Ludwigshafen Mittwoch, der 22. Juni, in zwei Wochen geplant.