So ist die Corona-Lage auf den Intensivstationen in der Pfalz

Die Corona-Zahlen steigen bundesweit stark an. Das spüren auch die Kliniken in der Pfalz - dort füllen sich die Stationen mit zumeist ungeimpften Covid-Patienten.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

Die Corona-Situation in den Kliniken in der Pfalz ist weitestgehend noch relativ entspannt. Hier ein Überblick:

Klinikum Ludwigshafen

Das Klinikum Ludwigshafen SWR

Im Klinikum Ludwigshafen liegt der Altersdurchschnitt bei den Corona-Patienten, die aktuell dort behandelt werden, bei 50 Jahren. Das sagte eine Kliniksprecherin dem SWR am Dienstag. Die Patientenzahlen auf den Covidstationen im Klinikum im Klinikum steigen seit Tagen kontinuierlich an. Im Klinikum werden derzeit 28 Covid-Patienten behandelt, acht davon liegen auf der Intensivstation. Zwei Patienten sind so schwer erkrankt, dass sie an eine ECMO, eine künstliche Lunge, angeschlossen werden mussten.

ECMO Bei schweren Covid-19-Fällen, bei denen die Lunge auch für eine maschinelle Beatmung bereits zu stark geschwächt ist, kann eine ECMO-Therapie (kurz für: Extrakorporale Membranoxygenierung) notwendig sein. Dabei wird das Blut der Patienten außerhalb ihres Körpers in einem speziellen Gerät mit Sauerstoff versorgt und fließt dann in den Organismus zurück. Diese Therapie ermöglicht es, die Lunge für einige Tage zu schonen, damit sie abheilen kann. ECMO-Geräte werden auch "künstliche Lungen" genannt. Mehr zum Thema Coronavirus: So werden Covid-19-Patienten beatmet Coronavirus - so werden Covid-19-Patienten auf Intensivstation behandelt

Diakonissen Stiftungs-Krankenhaus Speyer und Evangelisches Krankenhaus Bad Dürkheim

Für Pflegende und die Ärzteschaft in den beiden Krankenhäusern sei die Situation "sehr herausfordernd", teilte eine Sprecherin auf SWR-Anfrage mit. Die Versorgung in beiden Krankenhäusern sei gewährleistet. In beiden Kliniken in Speyer und Bad Dürkheim steige die Zahl der Corona-Patienten seit Wochen an. Im Diakonissen Stiftungs-Kramkenhaus in Speyer und in Bad Dürkheim werden derzeit 14 Corona-Patienten behandelt, vier auf den Intensivstationen.

Nach Angaben der Kliniken liegen auf den Intensivstationen vor allem ungeimpfte Corona-Patienten. "Auch von den Covid-19-Erkrankten, die auf unseren Normalstationen versorgt werden, sind in der Regel mehr als die Hälfte nicht geimpft", teilte das Diakonissen-Krankenhaus mit. "Allerdings gibt es auch Impfdurchbrüche, vor allem bei älteren Patienten und bei Menschen mit Vorerkrankungen."

Hetzelstift Neustadt

Das Hetzelstift-Krankenhaus in Neustadt SWR

Im Hetzelstift Neustadt werden derzeit 14 Corona-Patienten (Stand 10.11.) auf den Normalstationen behandelt. Auf der Intensivstation liegt kein Corona-Patient. Die Situation sei stabil, die Zahlen sinken eher: "Wir hatten im Oktober 16 Patienten. Das war Höchstand."

Im November 2020 waren die Patientenzahlen weit höher: "Da hatten wir weit über 20, 30 Patienten zur selben Zeit, also deutlich höhere Zahlen". Das Hetzelstift habe damals auch Patienten aus dem Uniklinikum Mannheim übernommen, weil die Klinik dort überlastet gewesen sei.

Für das Pflegepersonal sei die vierte Welle eine Herausforderung. Die Patienten auf der Corona-Intensivstation brächten wesentlich mehr Betreuung, auch die Versorgung auf der Corona-Normalstation binde die Pflegekräfte mehr.