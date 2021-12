Wegen Corona am Limit: Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ludwigshafen

Magersucht und Depressionen: Corona macht gerade Kinder und Jugendliche psychisch krank. Das sagt die zuständige Oberärztin des St. Annastiftskrankenhauses in einem SWR-Interview.

Dr. Rebekka Schwarz sorgt sich um die Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Entwicklung von Kindern. Dr. Rebekka Schwarz

Die Kommissarische Ärztliche Leiterin und leitende Oberärztin, Dr. Rebekka Schwarz, berichtet, ihre Klinik für Kinder und Jugendliche sei aktuell proppenvoll. Alle Betten seien seit Monaten komplett belegt - das gelte für die 20 Plätze in der Tagesklinik genauso wie für die 28 Betten im Krankenhaus. Während der Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach Therapieplätzen um etwa 20 Prozent gestiegen.

SWR Aktuell: Eine Entwicklung, die Sie beobachtet haben, ist ja, dass während Corona deutlich mehr Kinder und Jugendliche mit Magersucht in Ihrer Klinik behandelt werden mussten ...

Dr. Rebekka Schwarz: Ja, es war ein bisschen so, dass wir uns das alle zuerst gar nicht erklären konnten, was da ab circa Mai 2020 so parallel mit dieser ersten Homeschooling-Phase passiert ist. Dass die Anfragen von Patienten mit einer Magersucht massiv zugenommen haben und die meisten auch wirklich stationär behandlungsbedürftig waren, so dass wir bei den Jugendlichen zeitweise 80 Prozent magersüchtige Patienten auf der Station hatten. Und auch in der Kinderstation waren und sind tatsächlich viele Patienten mit einer Magersucht.

SWR Aktuell: Wie erklären Sie sich das?

Dr. Schwarz: Es ist so eine ganz interessante Sache, die letztendlich auch bundesweit so war, dass alle Patienten eine ähnliche Geschichte erzählt haben, was da passiert ist. Die haben sich dann teilweise dann noch am letzten Schultag mit ihren Freundinnen verabschiedet: "Oh pass´ auf, dass wir nicht alle mit zehn Kilo mehr aus dem Lockdown wiederkommen." Und das haben sich manche dann auch zu Herzen genommen. Gleichzeitig ist denen aber auch die ganze Struktur durch die Schule und das, was Schule gerade auch für viele ehrgeizige Jugendliche ausmacht, weggebrochen - nämlich sich da drüber Erfolgserlebnisse zu schaffen. Das heißt die Magersucht hat da quasi eine Lücke gefüllt. Die haben angefangen, sich Kalorienpläne aufzustellen und haben sich extrem damit beschäftigt. Sie haben sich ein Sportprogramm als äußere Struktur gegeben, sind dann bestimmten Youtubern gefolgt und hatten dann wirklich Erfolgserlebnisse durch diesen täglichen Gang auf die Waage - in manchen Fällen auch mehrmals am Tag. Und ihr Gewicht wurde immer weniger und das ist etwas, was auch den Suchtcharakter dieser Störung ausmacht.

"Das sind vor allem Mädchen und meistens Einser-Schülerinnen. Die haben bisher noch nichts gekannt, worüber sie wirklich so ein gutes Gefühl gehabt haben, wie durch dieses Abnehmen und den exzessiven Sport."

SWR Aktuell: Kommen denn noch andere Diagnosen häufiger vor als vor Corona?

Dr. Schwarz: Was wir aus Studien wissen, dass gerade die Patienten, die vorher schon extrem belastet waren, bei denen es Probleme innerhalb der Familie gibt, dass die deutlich schlechter aus den Lockdown-Zeiten zurückgekommen sind. Und wenn wir jetzt unsere Patienten nehmen, die vorher schon viele soziale Ängste hatten, beispielsweise Schwierigkeiten regelmäßig in die Schule zu gehen. Die trauten sich nicht am Homeschooling teilzunehmen und haben dann teilweise auch die Rückkehr in den Alltag nicht mehr geschafft. Dementsprechend wurden die zunehmend depressiver, sozial zurückgezogener und konnten dann auch die Angebote, die wieder offen waren, wie Vereinstätigkeiten gar nicht erst wieder aufnehmen."

SWR Aktuell: Das heißt die Pandemie, die wirkt sich weiter aus. Das ist für die Kinder und Jugendlichen jetzt nicht durchgestanden?

Dr. Schwarz: Tatsächlich finden viele nicht den Weg zurück in den Alltag. Also das, was so normale Entwicklungsschritte der letzten eineindreiviertel Jahre bei den Jugendlichen sind – Ablösung vom Elternhaus, sich mit Freunden treffen – das höre ich von vielen Patienten momentan gar nicht. Die sind zu Hause, die kommunizieren über soziale Medien. Das heißt, diese Auseinandersetzung und das Bewegen in der Realität ist deutlich weniger geworden.

SWR Aktuell: Was ist denn für Sie eine besonders besorgniserregende Entwicklung?

Dr. Schwarz: Also ich mache mir tatsächlich viele Sorgen, was die Entwicklung von sozialen Kompetenzen betrifft. Durch den Rückzug ins Homeschooling und den damit verbundenen Medienkonsum lebten Kinder und Jugendlichen in einer Parallelwelt und hatten gar keine persönlichen Kontakte mehr miteinander. (...) Und eben bei den Jugendlichen gab es auch die Entwicklung: "Ich treffe meine Freunde nicht mehr real.“ Ich frage meine Patienten sogar schon, ob sie Freunde in der realen Welt kennen, weil auch das ist heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich. Und das macht mir Sorgen, ob das tatsächlich so aufholbar ist.

SWR Aktuell: Was können Sie den Eltern raten, um ihre Kinder da irgendwie zu unterstützen?

Dr. Schwarz: Wenn man merkt, dass man es (...) nicht mehr schafft, sein Kind zu bewegen, an familiären Aktivitäten oder Freizeitaktivitäten teilzunehmen. Dann braucht man Hilfe. Da bieten die Familienberatungsstellen ganz gute Unterstützungsmöglichkeiten. Gott sei Dank gibt es auch seit gar nicht allzu langer Zeit niedergelassene Therapeuten mit Sprechstundenangeboten – da spreche ich noch nicht von Therapie. Aber es ist möglich festzustellen, was braucht es denn tatsächlich an weiteren Hilfen.

SWR Aktuell: Haben Sie denn überhaupt genug Personal, um den riesigen Bedarf zu decken?

Dr. Schwarz: Das ist ein ganz schwieriges Thema tatsächlich, weil wir den Fachkräftemangel auch durchaus in unserem Bereich merken, und zwar letztendlich überall. Fachärzte der Kinder- und Jugendpsychotherapie, aber auch Spezialtherapeuten, Ergotherapeuten, Mitarbeiter aus dem Pflege- und Erziehungsdienst. Da gibt es zunehmend Schwierigkeiten Stellen nachbesetzen zu können.

SWR Aktuell: Stichwort Begleitung – Wie ist denn Ihrer Einschätzung nach mit niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, -Psychiatern. Wie ist da die aktuelle Situation?

Dr. Schwarz: Also da ist wirklich große Not. Und da bewegen sich die Wartezeiten um einen Therapieplatz zu kriegen, im Moment auch eher so im Wartezeitraum von einem halben Jahr. Und auch (...) wir vergeben im Moment erst Vorstellungstermine für März. Krisenpatienten müssen wir aber jederzeit versorgen.

"In der Kinder- und Jugendpsychiatrie geht es um Selbstgefährdung, im Sinne von Suizid. Die nehmen wir immer auf. Und da stapeln wir gegebenenfalls oder müssen stapeln, weil wir nicht einfach sagen können: "Wir sind voll. Wendet euch an eine andere Klink."

SWR Aktuell: Aber wie geht es Ihnen, wenn Sie wissen, ein Kind oder ein Jugendlicher leidet und ich kann erst in einem halben Jahr eine Therapie anbieten?

Dr. Schwarz: Tatsächlich schlecht, ja. Ich durchforste auch immer meine Wartelisten und schaue natürlich, wer braucht am dringendsten… Und ich kann nicht allen gleichermaßen helfen, die es eigentlich bräuchten. Was natürlich auch bei vielen zu einer Verschlechterung führt und entsprechend auch zu einer längeren Behandlungsnotwendigkeit.

SWR Aktuell: Was würden erneute Schulschließungen Ihrer Meinung nach für Kinder und Jugendliche psychisch bedeuten?

Also sollte es so weit kommen, braucht es eine zeitliche Perspektive. Letztes Jahr hatten wir einen Lockdown, der dann immer nach hinten und länger gedauert hat. Das ist dann schwierig. Ich plädiere sehr dafür, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen nochmal genauer hingeguckt werden muss im Sinne von Verhältnismäßigkeit.