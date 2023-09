Warntag in der Pfalz: Wo waren die Sirenen besonders laut?

Am bundesweiten Warntag haben auch viele Städte und Kreise in der Vorder-und Südpfalz wieder ihre Sirenen getestet. Wir sagen Ihnen, wie es geklappt hat.

Besonders früh heulten die Sirenen in Ludwigshafen: Das Bundesamt für Bevölkerungswarnung sendete dort über Cell Broadcast sogar schon um 10:59 Uhr ein Alarmton mit Textnachricht an alle Handynutzer.

Die Stadt Speyer zieht eine positive Bilanz für ihren Probealarm: Alle Systeme und Sirenen hätten zuverlässig funktioniert. Zusätzlich habe sich der Kommunale Vollzugsdienst mit Sprachdurchsagen beteiligt und Anwohnern beim Installieren von Warnapps geholfen.

In Landau startete der Alarm dagegen etwas verspätet: Nach SWR-Informationen begannen die Sirenen in Landau erst um 11:07 Uhr zu heulen. Die Stadtverwaltung teilte mit, in der Integrierten Leitstelle in Landau sei es durch Probleme anderer Kommunen zu einem "Stau" beim Auslösen der Sirenen gekommen.

In Ludwigshafen wurden am Donnerstag 28 Sirenen überprüft, dort blieb eine Sirene wegen eines technischen Defekts nach Angaben der Stadt stumm. in Neustadt wurden 20, in Grünstadt fünf neue Sirenen überprüft, die dieses Jahr installiert worden waren. Auch die Warn-Apps NINA und KATWARN schlugen an.

Das machte der SWR am bundesweiten Warntag Auch der SWR ist an das Warnsystem angeschlossen und informiert grundsätzlich im Gefahrenfall über Radio, Fernsehen und Online. Um 11 Uhr wurde in der Zentralen Verkehrsredaktion an alle verkehrsführenden Wellen eine rote Warnmeldung gesendet. Zur Verlesung wurde das laufende Programm unterbrochen - ähnlich wie bei der Warnmeldung über Falschfahrer. Das SWR Fernsehen blendete in die laufenden Sendungen einen Text ein ("Crawl"). Auch die Entwarnung um 11.45 Uhr wurde im SWR Hörfunk verbreitet. Außerdem berichtete der SWR auf allen Ausspielwegen über den Verlauf des bundesweiten Warntages, auch Online und auf Socialmedia.

Nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz war beim ersten bundesweiten Warntag 2020 noch einiges schiefgegangen. Die Städte und Kreise in der Vorder- und Südpfalz waren auf den dritten Testlauf gespannt. Entwarnung war um 11.45 Uhr.