per Mail teilen

Mit einem Probealarm werden in der Verbandsgemeinde Edenkoben werden am Samstag ab 12 Uhr die 21 Sirenen der einzelnen Orte getestet. Nach Angaben einer Sprecherin löst jeder Ort seine Sirenen separat aus. Eine Gemeinde beginne mit dem Probealarm, danach würden sich die anderen Orte nacheinander abwechseln. Die Warnsignale seien für knapp 20 Minuten zu hören. Mit regelmäßigen Sirenentests wollen Feuerwehr und Verbandsgemeinde prüfen, ob die Alarmtöne funktionieren und auch überall in den Gemeinden gut zu hören sind.