In Edeka-Märkten in Frankenthal, Haßloch und Speyer hieß es am Wochenende: Single-Shopping. Das Prinzip ist einfach: Herz-Ballon an den Einkaufswagen und flirten, was das Zeug hält. Uns haben die Teilnehmer außerdem erzählt, wie schwierig es sein kann, in Corona-Zeiten solo zu sein.