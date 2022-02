Sind Warnhinweise auf Weinflaschen - auch in der Pfalz - sinnvoll?

per Mail teilen

Am Mittwoch entscheidet die EU, ob auf Weinflaschen künftig auf Gesundheitsgefahren hingewiesen werden soll. Die Meinungen aus der Pfalz dazu sind geteilt.

Wenn Winzer Klaus Schneider aus dem pfälzischen Dirmstein an Warnhinweise auf Weinflaschen denkt, dann sieht er überall Verluste. Einkommensverlust, Verlust von Kulturlandschaften, Verluste beim Tourismus, Verluste in der Gastronomie.

Weinkonsum kann gesundheitsschädlich sein, sagen Experten. dpa Bildfunk Picture Alliance

Schneider ist auch Präsident des Deutschen Weinbauverbands. Er fürchtet, dass insgesamt das Image des Weins einen Schaden nehmen könnte. "Wein betrachte ich gar nicht als alkoholisches Getränk. Es gibt ihn seit Jahrtausenden, die Generationen haben ihn alle gut überlebt", sagte Weinbaupräsident Schneider dem SWR-Politikmagazin Zur Sache Rheinland-Pfalz. Moderat genossen gebe es keine Schädigungen.

Studie zeigt: Wein ist gesundheitsschädlich

Einer solchen Einschätzung widerspricht der EU-Sonderausschuss in seinem Bericht, der am Dienstag im EU-Parlament beraten wird. Eine von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) zitierte Studie zeige, dass es keinen unbedenklichen Alkoholkonsum gibt, wenn es gilt, Krebs vorzubeugen.

Könnten Warnungen auf den Etiketten die Leute in ihrem Konsum zum umdenken bringen? SWR

Auch Katrin Schaller, Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention des Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, betont: Das Krebsrisiko steigt mit zunehmender Trinkmenge. Und: Eine sichere Untergrenze gebe es nicht. Für sie geht der Vorstoß des EU-Parlaments in die richtige Richtung. Warnhinweise auf Flaschen mit alkoholischen Getränken könnten den Konsumierenden noch einmal verstärkt bewusst machen, dass Alkohol eine Gesundheitsgefahr darstellt: „Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass Alkoholkonsum das Risiko für mehrere Krebsarten erhöht.“

Im Bericht des EU-Sonderausschusses zur Krebsbekämpfung heißt es: "In Europa sind schätzungsweise zehn Prozent aller Krebserkrankungen von Männern und drei Prozent aller Krebserkrankungen von Frauen auf Alkoholkonsum zurückzuführen". Der Bericht weist darauf hin, dass Alkoholkonsum ein Risikofaktor für viele verschiedene Krebsarten wie Mundhöhlen-, Rachen-, Kehlkopf-, Speiseröhren-, Leber- und Darmkrebs sowie Brustkrebs bei Frauen ist.

Schockbilder und Verbote sind der falsche Weg

"Das Thema hat verständlicherweise bei uns in Rheinland-Pfalz und bei den Winzern großes Entsetzen hervorgerufen“, sagt Christine Schneider, die rheinland-pfälzische Politikerin. Die gebürtige Landauerin ist CDU-Abgeordnete in der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. "Ich halte wenig von Schockbildern und Verboten. Neben besserer Aufklärung muss man mehr zwischen Alkoholmissbrauch und Genuss unterscheiden.“ Sollten die Warnhinweise kommen, bedeute das im nächsten Schritt auch den Anfang vom Ende der Weinwerbung, befürchtet sie.

Wohlfahrtsverbände: Warnhinweise wichtiger Schritt

Ganz anders sehen das die in der Suchthilfe und -prävention tätigen Freien Wohlfahrtsverbände in Rheinland-Pfalz. Sie halten Warnhinweise auf Flaschen mit alkoholischen Getränken für einen zwar kleinen, aber begrüßenswerten Baustein, um Gesundheitsschäden und Abhängigkeit vorzubeugen.

Anette Schilling ist Sprecherin der Landesstelle für Suchtfragen. Darin haben sich Wohlfahrtsverbände zusammengeschlossen. Sie sagt: "Wir wünschen uns aber noch weitere Maßnahmen der Politik im Bereich der Prävention. Zum Beispiel höhere Steuern auf Alkohol". Das führe zu höheren Preisen und habe bei Tabakprodukten schon Erfolg gezeigt. Der Konsum sei zurückgegangen. Weitere Möglichkeiten seien, die Werbung und den Verkauf noch mehr einzuschränken.

Abstimmung in EU-Parlament am Mittwoch

Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch über die Vorschläge des EU-Sonderausschusses zur Krebsbekämpfung ab. Bis es allerdings tatsächlich überhaupt zu einem entsprechenden Gesetz kommen könnte, wird noch Zeit vergehen. Nach dem jetzigem Plan will die EU-Kommission im Jahr 2023 ihren Entwurf vorlegen. Dieser durchläuft dann das Gesetzgebungsverfahren.