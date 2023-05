Silbersee muss wegen tiefem Loch gesperrt werden

Der Silbersee bei Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist gesperrt, weil neu aufgetretene Abbruchkanten am Ufer gefährlich für Badegäste sein könnten. Das teilte die Verbandgemeinde mit.Sicherheit sei wichtiger als das Badevergnügen, betont der Bürgermeister von Bobenheim-Roxheim Michael Müller. Würden Badegäste und insbesondere Kinder im Wasser plötzlich abrutschen und in die Tiefe fallen, könne das tödlich enden. Deshalb will Müller die Lage am Silbersee genau abklären lassen. Nächste Woche soll sich ein Taucherteam das tiefe Loch im See rund um das Badeufer ansehen. Außerdem haben sich heute die zuständigen Behörden ein Bild vor Ort gemacht. Zwanzig Lastwagen voll Sand wurden bis gestern in den See geschüttet, um die Abbruchkanten auszugleichen. Im März wurde bereits Sand aufgeschüttet, um die Gefahr einzudämmen und danach noch einmal. Eine Schwimmerin hatte die Gemeinde nun darauf aufmerksam gemacht, dass erneut Sand abgerutscht war. Wie lange der Silbersee gesperrt bleiben wird, ist noch nicht klar.