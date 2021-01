per Mail teilen

Ein Mann aus Neustadt ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach Angaben des Landgerichts Frankenthal hat er sich an dem heute 11-jährigen Mädchen über mehrere Jahre vergangen. Der Mann habe das Mädchen in mehr als 20 Fällen sexuell missbraucht, so ein Sprecher des Landgerichts Frankenthal. Die Übergriffe hätten begonnen als das Kind etwa sieben Jahre alt war. Von seinen Taten habe der Mann Handyvideos gemacht. Außerdem habe er etliche andere kinderpornographische Aufnahmen besessen. Insgesamt hatte die Polizei rund 30.000 Bilder und 450 Filme bei ihm gefunden. Das Mädchen habe den Mann gekannt, weil er ein Freund ihres Vaters gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Angeklagten elf Jahre Haft gefordert, die Verteidigung fünf Jahre. Die Richter berücksichtigten bei ihrem Strafmaß von sieben Jahren und sechs Monaten Haft, dass der Mann die Taten gestanden hatte.