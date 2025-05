per Mail teilen

Mit einem aufwendigen Sicherheitskonzept schützt das Land die Besucher beim Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt an der Weinstraße. Bis Sonntagabend werden insgesamt 225.000 Gäste erwartet.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) freut sich auf das dreitägige Landesfest und sagt: "Wir dürfen uns das Feiern und Zusammenkommen nicht kaputt und madig machen lassen. Wir haben ein gutes Sicherheitskonzept."

28 Lkw-Sperren aufgebaut

Christoph Häusl aus der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei hat das Fest in Neustadt vorbereitet. Er bringt es auf den Punkt: "Die Sicherheit der 225.000 Besucher ist das wichtigste Gut, das wir haben. Wir sind vorbereitet." Unter anderem hat er 28 Lkw-Sperren aufbauen lassen.

Diese LKW-Sperre ist umklappbar. Wer eine Einfahrtsberechtigung hat und den Security-Mitarbeitern vorzeigt, darf reinfahren. SWR Martin Gärtner

Mainz und Ludwigshafen haben Sperren ausgeliehen

Die Poller und Barrikaden wurden überall im Land ausgeliehen, berichtet Christoph Häusl, unter anderem von den Städten Mainz und Ludwigshafen. Einige sind umklappbar, damit Anwohner oder Patienten von medizinischen Notfall-Praxen in die Straßen einfahren können, nachdem sie sich bei Security-Mitarbeitern an den Barrieren ausgewiesen haben.

19 Sicherheitstürme zum Überwachen der Besucherströme

Außerdem wurden 19 Sicherheitstürme aufgestellt. Sie bestehen aus Stahlgitterelementen. An der Spitze sind Videokameras, Lautsprecher und Scheinwerfer montiert. "Die Kameras dienen dazu, die Besucherströme zu beobachten", erklärt Organisator Christoph Häusl. Mit den Lautsprechern könne man Anweisungen übermitteln und so die Gäste lenken. Die Scheinwerfer sorgen bei einem Stromausfall für eine Notbeleuchtung, so dass es auf dem Fest nicht dunkel wird.

Einer der 19 Sicherheitstürme steht neben dem Neustadter Rathaus. Auf seiner Spitze sind eine Videokamera, ein Lautsprecher und zwei Scheinwerfer für die Notbeleuchtung zu erkennen. SWR Martin Gärtner

"100-prozentige Sicherheit gibt es nicht"

"Wir leben in bewegten Zeiten", sagt Christoph Häusl, als er das Sicherheitskonzept erläutert. Hundertprozentige Sicherheit könne niemand garantieren. Aber man könne Risiken weitgehend minimieren, und das ist beim Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt geschehen. "Die Menschen können sicher und unbeschwert feiern", so Häusl.

"Dubbegläser" sind wegen Wurfgefahr verboten. Alle Getränke werden in "Rheinland-Pfalz-Tag"-Plastikbechern serviert. SWR Martin Gärtner

Wegen Wurfgefahr: "Dubbegläser" sind verboten

Leider ist dem Sicherheitskonzept ein Pfälzer Kulturgut zum Opfer gefallen: das Dubbeglas. Und das tut Christoph Häusl richtig leid. "Aber Dubbegläser haben einen schweren Glasboden und lassen sich als Wurfgeschosse verwenden", erklärt er. Deshalb werden alle Getränke auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt in Plastikbechern serviert.

225.000 Besucher werden erwartet

Zum 38. Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt werden insgesamt 225.000 Gäste erwartet. Im Jahr 2010, als das Landesfest schon einmal in Neustadt gefeiert worden ist, kamen sogar 340.000 Besucher. Das war Rekord - und dieser Rekord wurde bisher nicht übertroffen.