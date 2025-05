Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will US-Präsident Donald Trump bei einem möglichen Deutschland-Besuch auch nach Kallstadt in der Pfalz einladen. Trumps Vorfahren stammen aus dem Winzerort im Kreis Bad Dürkheim. Was ein solcher Besuch an Sicherheitsvorkehrungen mit sich bringen würde, erläutert Frank Krones: