Der Ortsvorstand des Neustadter Stadtteiles Hambach begrüßt den Einsatz von Shuttle Bussen zum Hambacher Schloss ab dem kommenden Jahr. Bereits im Frühjahr 2021 soll es keinen Individualverkehr/Autoverkehr mehr aufs Schloss geben. Laut der Hambacher Ortsvorsteherin muss man das Projekt Shuttle Bus schnell realisieren, denn Landeszuschüsse dafür seien nur noch bis zum Sommer 2021 abrufbar. Generell seien Ortsvorstand und Bürger (sehr) erleichtert, dass das hohe Verkehrsaufkommen durch den Weinort bald ein Ende findet. An Spitzentagen würden bis zu 1.000 Fahrzeuge aufs Hambacher Schloss fahren. Die genaue Route der Shuttle Busse, der Standort für die Haltestelle sowie die dazu gehörenden Park and Ride Plätze müssten jetzt erarbeitet werden. Parallel halte man aber auch an den Plänen für eine Seilbahn aufs Schloss fest. Allerdings würde der Bau bis zu zehn Jahre dauern.