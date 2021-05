per Mail teilen

Am Wochenende hat es einen Ansturm auf Modeläden in Bad Dürkheim und Neustadt gegeben. Kunden kamen nach Angaben von Ladeninhabern sogar aus Nordrhein-Westfalen. Der Grund: Die Lockerungen der Corona-Regeln.

Nach Angaben von Einzelhändlern in Bad Dürkheim kamen Kunden auch aus den Nachbarbundesländern zum Einkaufen in die Pfalz - aus Karlsruhe, aus Hessen, und sogar aus Nordrhein-Westfalen. Nachdem die Corona-Inzidenz mehrere Tage lang unter 100 lag, war im Kreis Bad Dürkheim am Mittwoch die Bundesnotbremse außer Kaft gesetzt worden.

Wann gilt die Bundesnotbremse? Durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bund gibt es künftig Ausgangssperren, wenn eine Stadt oder ein Kreis drei Tage in Folge eine Inzidenz von 100 überschreitet. Die Regelung vom Bund sieht eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr vor. Kreise und Städte können aber striktere Regeln verhängen. Gemäß der "Bundesnotbremse" gibt es automatisch Homeschooling, wenn der Inzidenzwert drei Tage hintereinander über 165 liegt. Sinken die Inzidenzen in einer Stadt oder einem Kreis wieder, werden Schulen für den Wechselunterricht oder Präsenzunterricht geöffnet.

Lockerungen sorgen für hohe Umsätze

Der Einzelhandel durfte am Mittwoch wieder öffnen - ohne, dass Kunden vorher Termine buchen oder sich auf Corona testen lassen müssen. Ein Einzelhändler sagte dem SWR, das habe sich bei der Kundschaft herumgesprochen und einen Ansturm ausgelöst - mit bis zu dreifachen Tagesumsätzen.

Kunden kommen auch aus anderen Bundesländern zum Shoppen

Ganz ähnlich war die Lage offenbar in Neustadt. Der Inhaber eines Modeladens für Männer sagte, auch dort habe in den letzten Tagen ein richtiger Aufschwung eingesetzt. Die Kunden kämen aus bis zu 100 Kilometer Entfernung zum Einkaufen nach Neustadt.

