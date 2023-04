Vermisste Sharon aus Annweiler wieder aufgetaucht

Vor fünf Wochen verschwand Sharon aus ihrem Elternhaus in Annweiler. Seitdem galt sie als vermisst. Nun ist sie wieder da.

Sie hat sich am Dienstag persönlich auf der Dienststelle gemeldet, berichtet die Polizei. Es gehe ihr gut. Wo sie die letzten Wochen gesteckt hat, dazu werden keine Angaben gemacht.

Seit Mitte März verschwunden

Die 17-Jährige hatte am 15. März das Elternhaus in Annweiler verlassen. Von da an fehlte von ihr fast fünf Wochen lang jede Spur. Nach gut zwei Wochen ging die Polizei mit einem Foto der Gesuchten an die Öffentlichkeit.

Nicht der einzige Vermisstenfall mit Happy End

Nur kurze Zeit später, am 24. März, verschwand Amelie aus Landau, ebenfalls 17 Jahre alt. Auch Amelie hatte die elterliche Wohnung verlassen und war danach nicht mehr aufgetaucht. Auch hier suchte die Polizei mit einem Foto, und auch in diesem Fall ging die Geschichte gut aus: Kurz nach Ostern ist sie laut Polizei wohlbehalten angetroffen worden.