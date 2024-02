per Mail teilen

Eine 15-Jährige soll auf einer Faschingsparty in Speyer Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein. Mutmaßliche Täter sind vier junge Männer. Das Mädchen ist jetzt ausführlich befragt worden.

"Aus ermittlungstaktischen Gründen, aber auch zum Schutz der Minderjährigen, können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden", teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Frankenthal am Donnerstag mit. Das Mädchen war am Donnerstag von einer Polizeibeamtin für Sexualdelikte befragt worden. Die Aussage wurde per Video aufgezeichnet. Laut Staatsanwaltschaft ist die Video-Aufnahme auch vor Gericht verwertbar.

Das Mädchen war bereits an dem Abend ärztlich untersucht worden, als die Tat geschehen sein soll. Das Ergebnis steht aber noch aus. Die vier Tatverdächtigen werden laut Staatsanwaltschaft erst vernommen, wenn die Aussage der 15-Jährigen auch schriftlich vorliegt.

Tatverdächtige zwischen 15 und 19 Jahre alt

Die 15-Jährige hatte Anzeige erstattet, nachdem es am Samstag bei einer Faschingsparty in Speyer zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein soll. Die Veranstalter alarmierten die Polizei. Unter Tatverdacht stehen drei 19-jährige Männer und ein 15-jähriger Jugendlicher. Alle sind auf freiem Fuß. Denn: Für eine Untersuchungshaft seien ein dringender Tatverdacht sowie ein Haftgrund nötig, teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittwoch mit. Die Verdächtigen waren nach der mutmaßlichen Tat laut Staatsanwaltschaft von der Party geflohen. Die Jugendlichen seien bereits durch andere Delikte wie Diebstahl oder Körperverletzung polizeibekannt.

Die drei 19-Jährigen und der 15-jähriger haben laut Ströber kein Geständnis abgelegt. Darum sei die Glaubwürdigkeit der Aussage der 15-jährigen von zentraler Bedeutung, dass gegen ihren Willen sexuelle Handlungen vorgenommen wurden.

Der Ort der Faschingsparty in Speyer SWR

Sexueller Übergriff soll bei KjG in Speyer passiert sein

Zu dem sexuellen Übergriff soll es am Samstag während einer Faschingsparty im Jugendkeller der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) St. Joseph in Speyer gekommen sein. Dort feierten laut Veranstalter rund 300 Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren. Der Übergriff soll im Toilettenbereich der Veranstaltung geschehen sein.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gehen weiter

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen, insbesondere die weitere Auswertung von Spuren, an. Auch die Vernehmungen seien noch nicht abgeschlossen.