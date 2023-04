Bernd Held vom Betroffenenbeirat des Bistums Speyer erwartet bei der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs vor allem bei den Ordensgeführten Kinderheimen und Internaten neue Erkenntnisse.

Er sehe in den ehemals ordensgeführten Einrichtungen "Hotspots" des sexuellen Missbrauchs, sagte der Vorsitzende des Betroffenenbeirats des Bistums Speyer, Bernd Held, dem SWR. Als Beispiele nennt er das ehemals von Nonnen geführte Kinderheim St. Josef in Landau, das ehemalige Kinderheim der Niederbronner Schwestern in Speyer und das ehemalige Internat der Herz-Jesu-Missionare im saarländischen Homburg, wo Held selbst als Kind sexuell missbraucht worden war.

Betroffenenbeirat: "In der Engelsgasse Speyer werden sich noch Abgründe auftun"

In allen drei Einrichtungen sind bereits Missbrauchsfälle bekannt, weil Betroffene diese angezeigt und öffentlich gemacht hatten. So sorgte das Kinderheim der Niederbronner Schwestern mehrfach für Schlagzeilen, zuletzt Ende 2020. Ein Opfer hatte damals vor dem Sozialgericht Darmstadt erfolgreich geklagt. Dieses sah es als erwiesen an, dass der Mann als Heimkind in den 1960er und 1970er Jahren schwer sexuell missbraucht worden war. Der Vorwurf: Die Ordensfrauen sollen ermöglicht haben, dass Heimkinder durch Priester und Politiker über Jahre hinweg systematisch missbraucht wurden.

Das Bistum Speyer teilte damals mit, dass sich zwei weitere betroffene ehemalige Heimkinder gemeldet hätten. Einer der Täter soll der frühere und inzwischen verstorbene Speyerer Generalvikar und Offizial Rudolf Motzenbäcker gewesen sein.

Betroffenenbeiratsvorsitzender Held sitzt als Vertreter der Opfer in der Unabhängigen Aufarbeitungskommission (UAK) von sexuellem Missbrauch im Bistum Speyer. Er geht davon aus, dass durch die Arbeit der Kommission noch mehr über die damaligen Strukturen und Hintergründe der Taten ans Licht kommen wird: "Da werden sich noch Abgründe auftun", sagte Held dem SWR.

Bisher keine Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in Ordensgemeinschaften

Das Problem sei, dass die Vorgänge in den Ordensgemeinschaften bisher überhaupt noch nicht aufgearbeitet worden seien. In der groß angelegten Studie zum sexuellen Missbrauch, die 2018 veröffentlicht wurde, seien keine Fälle in Ordenseinrichtungen untersucht worden, so Held. Ein Grund: Die meisten Orden seien direkt dem Papst unterstellt und nicht dem Speyerer Bischof, so dass alle rechtlichen Entscheidungen aus Rom kommen müssten.

Aufarbeitung zur Rolle von Kardinal Wetter im Bistum

"Was für mich sehr interessant ist, ist was da bei der Aufarbeitung zu Kardinal Friedrich Wetter herauskommt", sagte der Vorsitzende. Es geht um die Frage, ob Wetter in der Zeit von 1968 bis 1982, als er Bischof von Speyer war, von den sexuellen Missbrauchsvorwürfen gegen Priester gewusst und diese vertuscht hatte. Das war genau in der Zeit, als sich der massive Missbrauch im Speyerer Kinderheim ereignete und der beschuldigte Rudolf Motzenbäcker unter Bischof Wetter als Offizial der kirchlichen Gerichtsbehörde vorstand.

Aufklärungskommission kann alle Akten und Unterlagen einsehen

Der Betroffenenbeirat bringe nun das in die Aufarbeitungskommission mit ein, was die Opfer sexuellen Missbrauchs ihm berichteten. Erstmals habe er die Möglichkeit, alle Akten und Unterlagen einzusehen. Ziel sei, die Hintergründe für die Taten in den Ordensgemeinschaften erstmals systematisch aufzuarbeiten und zu klären, welche Strukturen den sexuellen Missbrauch möglich machten.

Held rechnet damit, dass sich in den kommenden Monaten und Jahren noch mehr Opfer sexuellen Missbrauchs beim Betroffenenbeirat melden werden. Allein in den vergangenen drei Wochen hätten sich drei mögliche Opfer an den Beirat gewandt, so der Vorsitzende. Seit seiner Gründung vor zwei Jahren seien es zwölf oder 13 gewesen. Etliche Missbrauchsopfer aus Ordenseinrichtungen würden sich nun melden, weil sie bisher durch die fehlende Aufarbeitung kaum wahr genommen worden seien und sich nicht gesehen fühlten. "Sie sagen, ich bin ja gar nicht mitgezählt", so Held.

Held rechnet mit einem Anstieg der Missbrauchsmeldungen im Bistum

Insgesamt liegen dem Bistum derzeit rund 190 Meldungen von Missbrauchsfällen vor. Held rechnet damit, dass diese Zahl während der Arbeit der Kommission steigen wird. Allerdings glaube er nicht, "dass sich so skandalöse Zahlen wie im Bistum Freiburg entwickeln."

Held lobt auch die Haltung des Bistums Speyer bei der Aufarbeitung. Das Bistum mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann begegne den Betroffenen auf Augenhöhe. Das sei in anderen Bistümern völlig anders. "Wir haben hier offene Türen eingerannt, als wir einen Beirat gründen wollten. Vor allem der ehemalige Generalvikar Sturm hat uns den Weg geebnet."

Die Aufklärungskommission will die Untersuchungen zum Missbrauch in vier Jahren mit einer umfassenden Studie abschließen. In zwei Jahren soll ein Zwischenergebnis veröffentlicht werden. Held geht sogar davon aus, dass es bereits nach einem Jahr einen Bericht über neue Erkenntnisse geben werde.