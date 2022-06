Sexuelle Handlungen in der S-Bahn

Die Polizei sucht wegen verbotener sexueller Handlungen in einer S-Bahn zwischen Römerberg und Speyer nach einem Pärchen. Ein Augenzeuge hatte gestern die Polizei informiert. Laut Zeugenaussagen soll eine Frau gestern Abend eindeutige sexuelle Handlungen an einem Mann in der S4 zwischen Römerberg-Heiligenstein und Speyer-Hauptbahnhof vorgenommen haben. Nach Angaben der Polizei Speyer soll die Frau schwanger gewesen sein und ein zwei bis drei Jahre altes Kleinkind bei sich gehabt haben. Sie soll die sexuellen Handlungen vor den Augen des Kindes ausgeführt haben. Die Frau soll das Kind außerdem mehrfach mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau, ihr Begleiter und das Kleinkind seien am Speyerer Hauptbahnhof ausgestiegen und in Richtung Innenstadt gegangen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.