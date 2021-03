In Ludwigshafen sucht die Polizei Zeugen nach einer sexuellen Belästigung. Am Samstagabend war ein 13 Jahre altes Mädchen in der Innenstadt von zwei Männern unsittlich berührt worden, und zwar in der Unterführung der B 44 nahe der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz Kreises. Die beiden Männer sollen sich in polnischer Sprache unterhalten haben. Die Tat geschah Samstag kurz vor 21 Uhr.