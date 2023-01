Rhein-Pfalz-Kreis: Seniorin in Neuhofen von Hund totgebissen

Eine 87-jährige Frau ist im Rhein-Pfalz-Kreis von einem Hund totgebissen worden. Laut Polizei war die Seniorin bei Angehörigen zu Besuch in der Gemeinde Neuhofen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat sich der schreckliche Vorfall bereits am Tag zuvor ereignet. Die 87-Jährige war am Dienstagnachmittag zu Besuch bei Familienangehörigen in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis), als der Hund sie im Garten mehrfach biss. Ihr Körper weise erhebliche Verletzungen auf, die von den Bissen stammen dürften, teilte die Polizei mit. Die Frau verstarb noch vor Ort. Bei dem Hund handelt es sich um einen American Bully.

So sieht ein American Bully aus

Wie es zu dem Vorfall in der Gemeinde Neuhofen kam, ist noch unklar. Die Verbandsgemeinde Rheinauen hat den Hund beschlagnahmt und in einer Auffangstation in Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) untergebracht. Ein Gutachter soll entscheiden, ob das Tier eingeschläfert wird.

Wie der Leiter des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde dem SWR mitteilte, seien den Behörden bisher keine Vorfälle mit dem Hund gemeldet worden. Der American Bully steht nicht auf der Liste gefährlicher Hunde in Rheinland-Pfalz. Der Tier ist zweieinhalb Jahre alt. Die Familie in Neuhofen hält den Angaben zufolge schon mehrere Jahre Hunde.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Getötete soll obduziert werden.