Fußgängerin wird in Neustadt von Auto erfasst und stirbt

Eine 73-jährige Frau wollte am frühen Dienstagmorgen in Neustadt eine Straße überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst. Sie starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte die 73-Jährige in die Karl-Helferich-Straße an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße in der Innenstadt von Neustadt überquert. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, war die Ampelanlage an der Kreuzung ausgefallen. Ein 33-jähriger Autofahrer übersah die Frau und fuhr sie an. Sie erlitt durch den Unfall schwere Kopfverletzungen, an denen sie im Krankenhaus starb. Gutachter ist eingeschaltet Laut Polizei war es zum Zeitpunkt des Unfall um 7 Uhr am Dienstagmorgen noch dunkel und es regnete. Auch habe die Fahrbahn gespiegelt. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang rekonstruieren.