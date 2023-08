Jugendliche treten schon mal renitent auf, wenn sie beim Schwarzfahren erwischt werden. In Ludwigshafen hat jetzt eine 73-Jährige Seniorin auf den Fahrkartenkontrolleur eingetreten.

Die 73-jährige Frau war am Mittwochabend bei einer Fahrkartenkontrolle in Ludwigshafen in der Straßenbahn ohne gültigen Fahrausweis erwischt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Donnerstag. Sie fing daraufhin an, den Fahrkartenkontrolleur wüst zu beschimpfen, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Auch habe sie mehrfach nach dem Mann getreten. Sie traf ihn im Unterleib, so dass er anschließend über Unterleibsschmerzen klagte. Der Kontrolleur rief die Polizei.

Renitente Frau wird angezeigt

Die 73-Jährige muss sich jetzt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten. Betrunken oder unter Drogen sei die Frau nicht gewesen, auch habe sie keinen verwirrten Eindruck gemacht. Es komme immer wieder vor, dass Mitarbeitende des öffentlichen Bus- und Bahnverkehrs angepöbelt oder körperlich angegriffen werden, so die Polizei - nicht täglich, aber doch ein bis zwei Mal im Monat, so ein Sprecher.