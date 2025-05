Eine 80-Jährige hat noch rechtzeitig bemerkt, dass sie von einem dreisten Betrüger angerufen worden war. Sie konnte verhindern, dass ihr 32.000 Euro vom Konto abgebucht wurden.

Der falsche Bankmitarbeiter hatte die 80-Jährige am Sonntag angerufen und sich als ihr vertrauter Bankmitarbeiter ausgegeben. Ein Sprecher der Polizei sagte dem SWR, dass die Betrüger oft Informationen zu Banken, Firmen oder Institutionen im Internet finden und einsetzen. Der Anrufer gaukelte der Frau vor, dass Betrüger ihr Konto gehackt hätten. Die Frau schöpfte keinen Verdacht und gab dem Mann bereitwillig Zugriff zu ihrem Computer.

SIE sind der Betrüger!

Nachdem der falsche Bankmitarbeiter sich selbst eine Überweisung über 32.000 Euro ausgestellt hatte, wurde die Seniorin misstrauisch und sagte dem Mann am Telefon: "Ich glaube SIE sind der Betrüger." Daraufhin legte dieser wortlos auf.

Echter Bankmitarbeiter stoppt Überweisungsvorgang

Die 80-Jährige rief sofort ihren Sohn an, und da die Familie auch privat den Bankmitarbeiter kennt, riefen sie ihn noch am Sonntag an. Der echte Bankmitarbeiter veranlasste, dass die Überweisung gestoppt wurde und somit entstand kein Schaden. Die Seniorin hatte Glück, dass der Betrug an einem Sonntag war und Überweisungen erst am folgenden Werktag erfolgen.

Keine Daten an Fremde geben

Die Polizei warnt davor, fremden Anrufern - egal unter welchen Umständen - Zugriff auf einen Computer zu gewähren oder Bankinformationen wie Sicherheitspins oder Passwörter mitzuteilen. In nahezu allen Fällen stecken Betrüger dahinter. Echte Bankmitarbeiter oder Polizisten würden niemals solche geheimen Informationen am Telefon erfragen.