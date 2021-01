per Mail teilen

Eine Seniorin ist in Frankenthal Opfer eines dreisten Trickdiebstahls geworden. Der Schaden: 20.000 Euro.

Zunächst wurde die 84-jährige von dem unbekannten Täter am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nähe des Frankenthaler Hallenbades angesprochen. Sie wurde vom Täter, der sich als „Security-Mitarbeiter“ ausgab, in gebrochenem Deutsch, nach der Uhrzeit gefragt. Sie zeigte sie ihm das Ziffernblatt ihrer Armbanduhr. Anschließend fuhrt sie vom Einkauf nachhause.

Münzen als Ablenkung

Dort wartete schon der fremde Mann vom Parkplatz und drückte ihr eine größere Menge Geldmünzen in die Hand. Die 84-jährige wollte die Münzen aber nicht haben. Der Mann nahm ihr sie wieder aus der Hand und lief davon. Dann merkte die alte Dame, dass ihre Armbanduhr weg war.

Uhrenwert: 20.000 Euro

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter die Uhr vom Handgelenk gestreift hat. Die Polizei Frankenthal sagt, dass es sich um eine seltene und extrem wertvolle Uhr handelt. Ihr Wert liegt bei etwa 20.000 Euro.