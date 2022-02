Seniorin um fünfstelligen Eurobetrag betrogen

Durch einen Schockanruf ist erneut eine ältere Frau um viel Geld betrogen worden. Nach Angaben der Polizei gaukelte eine angebliche Tochter der 72-jährigen aus Ludwigshafen am Telefon vor, sie habe jemanden mit dem Auto überfahren und getötet. Um nicht in Haft zu kommen, sei eine Kaution nötig. Die unter Schock stehende Frau habe dann einen fünfstelligen Eurobetrag von der Bank abgehoben und einer 30 bis 35 Jahre alten Betrügerin in Ludwigshafen-Gartenstadt übergeben. Auch die Polizei in Landau warnt, dass es aktuell sehr viele dieser Betrugsanrufe im Raum Landau - Herxheim gebe.