Hundebesitzerin (82) bei Unfall in Speyer schwer verletzt

Eine Fußgängerin läuft in Speyer ihrem Hund hinterher auf die Fahrbahn und wird von einem Auto erfasst. Ein Rettungshubschrauber bringt sie in eine Klinik.

Eine 82-Jährige ist am Karfreitag an der Hafenstraße in Speyer von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, lief die Fußgängerin am Morgen ihrem nicht angeleinten Hund auf die Fahrbahn hinterher.

Hund läuft nach Unfall in Speyer allein nach Hause

Dort kollidierte die Fußgängerin mit dem Auto eines 60-Jährigen. "Bei der Kollision erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber, der auf der Hafenstraße Höhe Heringsee landete, in ein Krankenhaus geflogen", gibt die Polizei Ludwigshafen an.

Die Hafenstraße war infolge des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt. Der Hund der Fußgängerin blieb laut Polizei unverletzt und lief zurück zur Wohnung der 82-Jährigen.