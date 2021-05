Eine 80-Jährige hat ihr verlorenes Handy mit technischer Raffinesse und mit Hilfe von zwei Polizeibeamten wiederbekommen. Die Polizei war hinzugerufen worden, weil die Frau gestern in Ludwigshafen hinter der Leitplanke der vierspurigen B44 herumstreifte. Den Beamten erklärte sie, dass sie am Vortag aus Versehen ihr Handy auf dem Dach ihres Autos vergessen hatte und losgefahren war. Sie habe per GPS ihr Handy orten können. Die Beamten übernahmen die Suche und konnten das Handy am von der Seniorin festgestellten Bereich finden.