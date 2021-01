Die Ursache des Brandes im Seniorenheim in Obrigheim bei Grünstadt war nach Angaben des Heimes ein technischer Defekt. Der Heizungsraum sei durch das Feuer komplett zerstört worden. Zudem sei auch die elektrische Versorgung betroffen. Wie hoch der Schaden ist, soll in den kommenden Tagen ein Experte abschätzen. Das Heim rechnet damit, dass die Reparaturarbeiten einige Monate dauern werden. So lange können die Bewohner in Seniorenheimen in Lauterecken und Flörsheim wohnen.