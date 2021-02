In Altenheimen sind viele Tote durch Corona zu beklagen. Hier breitet sich das Virus schnell aus. Nicht so in einem Seniorenheim in Neustadt an der Weinstraße.

Mindestens 3.000 Infektionen wurden im Umfeld von Seniorenheimen in Rheinland-Pfalz gezählt. Ausbrüche gab es unter anderem in Edenkoben, Offenbach an der Queich und Flörsheim-Dalsheim mit jeweils bis zu 100 Infizierten. Umso bemerkenswerter ist, dass das Rotkreuzstift in Neustadt keinen einzigen Fall verzeichnet. Viel harte Arbeit Man müsse sehr hart arbeiten, um ein Altenheim infektionsfrei durch die Pandemie zu bringen, sagt die Oberin der DRK-Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar, Heike Diana Wagner. Aber vor allem müssten alle an einem Strang ziehen. Alle Mitarbeiter, aber auch die Bewohner und deren Angehörige würden sich eisern an alle Hygiene-Maßnahmen halten. Außerdem würden alle Mitarbeiter, Bewohner und Besucher regelmäßig getestet. In dem Heim habe diese Vorsichtsmaßnahme schon sehr früh in der Pandemie begonnen. FFP2-Masken sind im Rotkreuzstift bereits seit vergangenem Oktober vorgeschrieben. Ein positiver Test - aber Fehlalarm Täglich gebe es Mini-Trainings für die Pflegekräfte, jeden Morgen außerdem eine Führungskräfte-Sitzung. Und alle zwei Stunden werde das ganze Heim aufwendig desinfiziert. Ein hoher Aufwand. Ein einziges Mal zeigte ein Test ein positives Ergebnis an, das sich am Ende als falsch herausstellte. Auch viel Glück dabei Dank der aufwendigen Maßnahmen mussten die Besuchszeiten im Heim bisher nicht eingeschränkt oder gar eine Quarantäne verhängt werden. Vom Gesundheitsamt komme regelmäßig Lob, berichtet Oberin Heike Diana Wagner. Gerne würden die Neustadter andere Heime beim Umsetzen von Corona-Schutzmaßnahmen unterstützen. Aber bei allem Stolz räumt sie ein: Das Neustadter Rotkreuzstift habe bisher auch sehr viel Glück gehabt.