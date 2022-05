Vorbereitungen für Seniorenbus gehen voran

per Mail teilen

Die Vorbereitungen für einen Seniorenbus in Landau gehen voran. In der kommenden Woche ist eine Informationsveranstaltung geplant, auch um ehrenamtlich Mitarbeitende zu finden.

Am 11.Mai wollen die Verantwortlichen in Landau das Projekt Seniorenbus allen Interessierten vorstellen. Die Trägerschaft des Seniorenbusses übernimmt ein eigens gegründeter Verein. Mit dem Projekt sollen ältere Menschen in Landau und den umliegenden Stadtdörfern mobil bleiben. Das Konzept sieht vor, sie möglichst direkt daheim abzuholen und beispielsweise zum Einkaufen und wieder zurückzufahren. Das Angebot ist nach Angaben der Organisatoren von Stadt und Seniorenbeirat nötig, weil viele ältere Landauer Probleme mit dem Weg zur nächsten Bushaltestelle oder beim Umsteigen haben. Bei der Informationsveranstaltung kommende Woche sollen gezielt ehrenamtliche Helfer angesprochen werden, die als Fahrer oder beim Telefondienst helfen wollen.