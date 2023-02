Was Jugendlichen Spaß macht, macht auch Senioren Spaß. Statt einsam auf dem Sofa, gemeinsam am Kicker, dem Billiardtisch oder beim Tischtennis. Ein Pilotprojekt.

Immer Montags ab 10 Uhr herrscht im Jugendtreff am Pilgerpfad in Frankenthal eine ganz besondere Stimmung. Zwei Stunden lang sind dann immer rund 20 betagtere Frauen und Männer hier und machen all das, was Jugendlichen auch Spaß macht. Manche plaudern nur aber andere spielen Pool-Billiard oder Tischtennis oder versenken mit Schmackes im Kicker die Holzkugel im Tor. Auch Darts probieren sie aus. Aber - so sagt eine Seniorin selbstkritisch: "Die Billiardkugeln zu treffen ist einfacher."

Kicker und Billiardtisch sind auch bei den Senioren heiß begehrt. SWR

Billiardtisch hält Senioren jung

Der 76-jährige Johann empfindet die montaglichen Treffen als willkommene Abwechslung. Er hat zwar Schmerzen beim Laufen, aber er sagt, dass Billiardspielen oder Tischtennis ihn beweglich halten. Auch die Seniorin Rosi diese Spiele. "Das findet man in anderen Seniorentreffs nicht." An einem Tisch sitzen die ältesten unter den Senioren beim Skat - alle an die 90 Jahre alt. Auch wenn die alten Knochen vielleicht nicht mehr mitmachen: im Kopf funktioniert es noch.

In den Räumen gibt es auch für Senioren typischere Aktivitäten - wie Scrabble oder Memory. SWR

Jugendtreff morgens sowieso ungenutzt

Brigitte Sauer von der Stadt Frankenthal und Erich Schwarz vom Seniorenbeirat freuen sich darüber, dass der ungewöhnliche Treffpunkt für die Senioren im Jugendtreff so gut angenommen wird. "Wir mussten gar nicht viel dafür tun", sagt Schwarz. "Daran erkennt man, dass hier wirklich Bedarf ist." Brigitte Sauer ergänzt: "Die Räume sind sowieso da und müssen beheizt werden und vormittags sind sie ungenutzt, weil die Jugenlichen in der Schule sind. Wir haben schon lange überlegt, wie wir sie auch anderweitig nutzen könnten."

Seniorentreff: Pilotprojekt soll ausgeweitet werden

Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt wird überlegt, auch andere Jugendtreffs im Frankenthaler Stadtgebiet für Seniorentreffs zu nutzen. Vielleicht ist ja der nächste Schritt, dass sich Jugendliche und Senioren auch mal gemeinsam treffen?