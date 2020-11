per Mail teilen

Der Ludwigshafener Seniorenrat kritisiert die Benachteiligung älterer und hilfsbedürftiger Menschen in der Corona-Krise. Vor allem Senioren ohne Internet würden abgehängt.

Gerade jetzt in Coronazeiten würden immer mehr Behörden und andere wichtige Einrichtungen Termine nur noch Online vergeben, so der Ludwigshafener Seniorenrat. Dabei werde vergessen, dass es noch viele ältere oder beeinträchtigte Menschen gebe, die kein Internet hätten, so ein Sprecher des Seniorenrats.

Viele Senioren sind am Computer überfordert

Ohne Internet kaum eine Chance

Kürzlich habe eine Frau beim Seniorenrat um Hilfe gebeten, weil eine Arztpraxis nur noch Online Termine vergebe. Auch wer einen Termin bei der Einwohnerbehörde vereinbaren wolle, zum Beispiel für einen neuen Personalausweis, habe ohne Internet kaum eine Chance.

Persönliche Hilfe notwendig

Darüberhinaus würden beispielsweise durch geschlossene Bankfilialen Menschen mit schlechtem Sehvermögen benachteiligt. Sie seien auf die Hilfe von Bankmitarbeitern angewiesen, wenn sie Geld abheben wollten. Viele Banken haben aus ihren Filialen ihre Mitarbeiter abgezogen. Wer einen Mitarbeiter braucht, der muss weit fahren.

Es gebe immer noch viele Senioren, die nicht mal mit ihrer Karte am Automaten Geld abheben können. Nicht jeder Betroffene habe die Möglichkeit, auf die Hilfe seiner Kinder zurückgreifen oder sich ansonsten Hilfe zu holen.