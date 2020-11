In einem Seniorenzentrum in Bellheim sind 27 Senioren und Pflegekräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei Menschen starben im Krankenhaus.

Anlass für die Untersuchungen waren zwei positive Fälle in der vergangenen Woche. In Absprache mit dem Gesundheitsamt habe das Seniorenzentrum im Kreis Germersheim in der Südpfalz sofort Schutzmaßnahmen ergriffen und die Einrichtung für Besucher geschlossen, hieß es in einer Mitteilung am Dienstagnachmittag.

Zwei Heimbewohner sterben im Krankenhaus

Leider seien inzwischen zwei infizierte Bewohner im Krankenhaus gestorben, teilte ein Sprecher der Einrichtung mit. Zwei weitere würden dort derzeit behandelt. Die anderen positiv getesteten Bewohner seien in einem Quarantäne-Bereich untergebracht.

Das infizierte Personal befinde sich in häuslicher Quarantäne. Das Seniorenzentrum plane, demnächst Corona-Schnelltests durchzuführen. Dafür würden derzeit Pflegekräfte geschult. In der Einrichtung in Bellheim wohnen rund 120 Senioren.