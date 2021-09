Landau: 82-Jähriger bedroht Verkäuferin

Vor der Bundestagswahl am Sonntag gehen heute bundesweit junge Klimaaktivisten von Fridays for Future auf die Straße - auch in Ludwigshafen, Landau und Neustadt. Was wollen die jungen Aktivisten, was sind ihre Sorgen und was fordern sie von der neuen Bundesregierung? Wir haben in Landau nachgefragt. mehr...