Mit 3G: Die Studierenden kehren in die Unis der Pfalz zurück

Volle Hörsäle? Noch nicht. Aber die Hochschulen in Ludwigshafen, Germersheim und Landau wollen ihre Studierenden nach und nach auf den Campus zurückholen.

Die Hochschule Ludwigshafen ist in dieser Woche mit einem Mix aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen ins neue Semester gestartet. Im laufenden Semester wollen die Verantwortlichen für die rund 4600 Studierenden wieder verstärkt Präsenzveranstaltungen anbieten.

"Gute Lehre lebt auch vom persönlichen Austausch untereinander."

Auch die Universitäten in Germersheim und Landau wollen wieder mehr Menschen in die Hörsäle lassen – trotz Corona.

Ab 100 Studierenden wird´s eng

In Germersheim werde es ein "Präsenzsemester" geben, sagte eine Sprecherin. Ausnahme seien nur die wenigen Lehrveranstaltungen, an denen mehr als 100 Studierende teilnehmen können. Dafür werde es ein Online-Angebot geben. Die Universität in Landau will etwa zwei Drittel des Studienangebots Ende Oktober in Präsenz starten. Das gelte vor allem für Angebote wie Laborübungen oder Seminare in den Bereichen Sport oder Darstellendes Spiel.

Abstand: Ja. Maske: Nein.

Auch in Ludwigshafen sollen möglichst viele Veranstaltungen in persönlicher Präsenz vor Ort stattfinden. Im Hörsaal müssten die Studierenden dann keine Masken tragen, aber auf entsprechende Abstände achten. An allen drei Hochschulen gilt: Es können nur Studierende teilnehmen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Der Testnachweis muss tagesaktuell oder vom Vortag sein und

muss auf Aufforderung vorgezeigt werden.

Verstöße können teuer werden

Die Hochschule und die örtlichen Behörden werden laut Hochschule Ludwigshafen stichprobenweise Kontrollen der Testnachweise in den Lehrveranstaltungen durchführen. Wer sich nicht daran hält, also weder einen aktuellen negativen Test vorweisen kann, noch geimpft ist oder als genesen gilt, muss unter Umständen ein Bußgeld zahlen.