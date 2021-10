Selbstfahrender Zug im Elmsteiner Tal

per Mail teilen

Auf der Bahnstrecke zwischen Elmstein (Kreis Bad Dürkheim) und Lambrecht wird ab jetzt ein neuer Zug getestet - einer, der ohne Lokführer fährt. Das Projekt wurde heute in Elmstein vorgestellt.

In der Pfalz fährt ein führerloser Zug. Kein Grund zur Sorge: Hier wird der Zug der Zukunft getestet. Am Montagvormittag wurde der Zug in Elmstein Vertretern aus der Politik vorgestellt. Mit dabei war Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer (SPD). Der Testzug fährt auf der Strecke zwischen Lambrecht und Elmstein - vielen ein Begriff, weil hier das Kuckucksbähnel fährt - ein Dampflokzug für nostalgische Touristen.

Testzug hat keinen Begegnungsverkehr

Die Strecke wurde nach Angaben der Verantwortlichen ausgewählt, weil abgesehen von den Fahrten der Museumsbahn auf der Strecke kein Verkehr ist. Es entfällt somit das Risiko, dass ein Zug entgegenkommen kann.

Test des Zugs unter schwierigen Bedingungen

Das Tal ist etwas abgelegen und die technischen Voraussetzungen - gerade was Internet- und Mobilfunk-Versorgung anbelangt, sind nicht ideal. Aber gerade das hat die Entwickler gereizt. Wenn die Tests in diesem Tal erfolgreich sind, dann klappt's auch woanders, heißt es von der verantwortlichen Firma Thales.

Vision: Automatik-Züge für die Südpfalz

Thales hat die neue Technik entwickelt. Bei dem Termin in Elmstein wird aber auch zum Beispiel der Verkehrsverbund Rhein-Neckar dabei sein. Nach Angaben eines Sprechers gibt es im südlichen Rheinland Pfalz einige Strecken, wo ein automatischer Betrieb funktionieren könnte und es von Vorteil wäre. Man könnte Personal einsparen und könnte trotzdem in kürzeren Abständen fahren.

Technik für offene Strecken noch nicht soweit

Zur Zeit sei die Technik noch fehleranfällig. Die Verantwortlichen hoffen, dass das irgendwann behoben sein wird - wann ist offen. Aber in Nürnberg gibt es bereits eine U-Bahn, die vollautomatisiert unterwegs ist - zumindest auf zwei Linien.