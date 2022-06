Neustadt: Auto landet bei Unfall auf A65 auf dem Dach

per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am frühen Montagmorgen auf der A65 bei Neustadt verunglückt, weil er kurz eingenickt war. Nach Polizeiangaben blieb der Mann wie durch ein Wunder unverletzt.

Wie die Polizei in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) mitteilt, fuhr der Mann mit seinem Pkw auf der A65 bei Neustadt-Nord in Richtung Karlsruhe, als ihm für kurze Zeit die Augen zufielen.

Sein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Leitplanke und anschließend mit mehreren Sträuchern. Auf einem Feldweg kippte das Auto schließlich um und landete auf dem Dach. Der Fahrer sei wie durch ein Wunder unverletzt geblieben, so die Polizei, aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Am Auto entstand Totalschaden, auch die Leitplanke wurde laut Polizei erheblich beschädigt. Die Ermittler haben jetzt gegen den Mann eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei in Edenkoben weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Auto- und Lkw-Fahrer die Gefahren der Müdigkeit nicht unterschätzen und ihre Fahrt im Zweifel vorsorglich unterbrechen sollten.