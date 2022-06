Polizei: Geflüchteter Mann offenbar ungefährlich

Im Kreis Südliche Weinstraße läuft seit Mittwochvormittag eine Großsuche nach einem möglicherweise bewaffneten Mann. Auch sein Anwesen in Edenkoben hatten Polizisten durchsucht.

In diesem Haus soll der flüchtige Mann nach SWR-Informationen wohnen. SWR

Die Polizei sucht mittlerweile mit weniger Einsatzkräften als zuvor nach einem möglicherweise bewaffneten Mann in der Südpfalz. Davor waren laut Polizeisprecher bis zu 80 Beamte, Spürhunde und ein Hubschrauber im Einsatz.

Die Fahndungsmaßnahmen seien inzwischen heruntergefahren worden. Zum einen gehe die Polizei nicht mehr davon aus, dass der Mann gefährlich sei. Zum anderen sei unklar, ob er sich tatsächlich strafbar gemacht habe. Auch bei der Durchsuchung seines Hauses seien keine verdächtigen Gegenstände sichergestellt worden.

Seither wird nach dem Mann gesucht. Die Polizei hat sich in einem öffentlichen Aufruf an den Mann gewandt, sich zu melden. Es liege kein Haftbefehl gegen ihn vor.

Edenkoben: Anwesen des Mannes durchsucht

Einsatzkräfte der Polizei waren am Mittwochnachmittag mit einem Spürhund vor Ort. Nach Auskunft eines Sprechers suchten sie in dem Anwesen, das der 53-jährige Flüchtige in Edenkoben bewohnt, auch nach Sprengstoff und anderen gefährlichen Stoffen. Das gehöre bei solchen Einsätzen zur Routine, sagte der Sprecher dem SWR. Die Durchsuchung war gegen 15 Uhr abgeschlossen.

Mann zeigte Gerichtsvollzieher ein Messer

Nach Polizeiangaben wollte ein Gerichtsvollzieher am Vormittag in der Wohnung des 53-Jährigen in der Bahnhofstraße in Edenkoben eine Zwangsräumung vollstrecken. Deshalb seien Polizeibeamte zur Unterstützung dabei gewesen. Der Mann soll dem Gerichtsvollzieher aber ein Messer gezeigt haben, noch bevor dieser die Wohnung betreten konnte. Daraufhin zogen sich die Beamten laut Polizei zunächst zurück.

Edenkoben: SEK zu Hilfe gerufen

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) wurde angefordert. Die Spezialkräfte umstellten das Anwesen und stellen fest, dass sich der 53-Jährige nicht mehr in der Wohnung befand.

Suche auf benachbarte Orte ausgeweitet

Zunächst wurde nach dem Mann mit einem Großaufgebot in Edenkoben gefahndet. Danach hatte die Polizei die Suche auch auf die umliegenden Ortschaften im Kreis Südliche Weinstraße, Weyher und Rhodt unter Rietburg, sowie den Pfälzerwald ausgeweitet, teilte ein Sprecher mit.

Die Polizei hatte die Bevölkerung gebeten, verdächtige Beobachtungen sofort über den polizeilichen Notruf zu melden. Der 53-Jährige ist circa 1,70 Meter groß und hat eine Glatze.

Edenkoben: Entwarnung für Schulen

Zunächst hatte es geheißen, dass die Kinder in den nahe gelegenen Grundschulen die Gebäude nicht verlassen sollten. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hatte für die weiterführenden Schulen eine ähnliche Vorsichtsmaßnahme angeordnet, sagte der zuständige Beigeordneten der Verbandsgemeinde Edenkoben, Eberhard Frankmann dem SWR, "als reine Vorsichtsmaßnahme".

Seit Mittwochmittag sind die Warnmeldungen für die Schulen in Edenkoben aber wieder aufgehoben. Laut Polizei konnten die Schüler ihre Schulen regulär nach dem Ende des Unterrichts verlassen.

Die Polizei hatte in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass Falschmeldungen über Amokläufe an Edenkobener Schulen in Umlauf seien und stellte richtig: "Es gibt keine Hinweise auf einen Amoklauf. Da die Einsatzlage in Edenkoben in der Nähe einer Schule liegt, wurden die Schüler durch die Schulleitungen aufgefordert, die Schulen nicht zu verlassen, um die polizeilichen Einsatzmaßnahmen nicht zu behindern."