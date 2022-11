Stefanie Seiler (OB Speyer): Femizide können in jeder Stadt vorkommen

Auch in Speyer wird am Freitag der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen: Unter anderem wird vor dem Rathaus eine Flagge von "Terres des Femmes" gehisst, als Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Erst in der vergangenen Woche ist in Speyer eine Frau getötet worden. Die Polizei verdächtigt ihren Freund, die Tat begangen zu haben. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer, Stefanie Seiler (SPD), sagt: "Femizide können in jeder Stadt vorkommen."