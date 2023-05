Das Sea Life Großaquarium in Speyer wird am 1. Juni wieder öffnen. Es war am 1. April überraschend vorübergehend für eine umfassende Überprüfung und Sanierung geschlossen worden.

Nach dem aufsehenerregenden Zwischenfall im Aquadom in Berlin vom Dezember, bei dem ein 16 Meter hohes Aquarium in einem Hotel geplatzt und rund eine Million Liter Wasser ausgelaufen waren, habe man beim Sea Life entschieden, die Wartung besonders gründlich vorzunehmen. Das teilte eine Sea-Life-Sprecherin dem SWR mit. Die Wasserbecken sollten ohnehin gewartet werden.

Sea Life: Umbau geht auch nach Wiedereröffnung weiter

Im Sea Life in Speyer wurden seit 1. April einzelne Becken abgelassen und grundgereinigt und auch ein wenig umgestaltet. Experten haben die Wasserbecken gründlich überprüft. Nach Angaben der Sprecherin wurden auch Bereiche, in denen sich die Aquaristen aufhalten und arbeiten, ausgebaut. Es handelt sich um den Bereich, in dem Wasseruntersuchungen gemacht werden oder die Mitarbeiter das Futter für die Fische zusammstellen.

Die Veränderungen seien kaum erkennbar, sagte die Sprecherin. Regelmäßige Besucher würden aber einzelne Neuerungen wahrscheinlich bemerken. Das Gelände um das Sea Life herum sei aufgehübscht worden - vor allem der Bereich des Mitarbeiterparkplatzes.

Fortbestand vom Sea Life stand nie in Frage

Das Sea Life in Speyer war nicht das einzige, das geschlossen war. Das Sea Life in Königswinter bei Bonn ist dauerhaft geschlossen. Aber das Aquarium in Konstanz soll bald wieder öffnen. Das Sea Life Speyer hatte einige Fische aus Konstanz während der Umbauarbeiten dort aufgenommen. Diese sind nach Auskunft der Sprecherin in Speyer wieder zurück.