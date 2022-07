E-Scooter halten sich bei Kontrollen meist an die Regeln

E-Scooter-Fahrer in Neustadt halten sich offenbar überwiegend an die Verkehrsregeln. Das ist das Ergebnis einer Kontrollaktion durch die Polizei. Ende Juni hatten die Beamten in Neustadt eine Woche lang die Fahrer von E-Scootern und ihre Roller kontrolliert. Dabei seien knapp 40 Personen überprüft worden. Das Fazit der Polizei: Es gab nur wenige Verstöße gegen die Verkehrsregeln. Auch die Elektroroller selbst seien überwiegend in ordnungsgemäßem technischen Zustand gewesen. Mehrere E-Scooter-Fahrer wurden jedoch verwarnt, weil sie auf dem Fußgängerweg gefahren waren. Vier Rollerfahrer hätten Drogen genommen. Deren E-Scooter seien zudem schneller als die zulässigen 20 Kilometer pro Stunde gefahren oder nicht pflichtversichert gewesen. Die Fahrer müssen jetzt mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. Zwei dieser Rollerfahrer seien zudem Wiederholungstäter. Deswegen seien ihre E-Scooter an Ort und Stelle eingezogen worden.