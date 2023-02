Viele Pfälzer Schwimmbäder werden wieder normal beheizt

Viele Hallenbäder in der Vorder- und Südpfalz erhöhen wieder ihre Temperaturen in den Becken. Wir geben eine Übersicht, wo es wärmer wird.

In den drei Bädern im Rhein-Pfalz-Kreis zum Beispiel wird die Wassertemperatur zu diesem Wochenende wieder so hoch sein, wie vor der Gas-Krise. Nach Angaben der Kreisverwaltung sollen im Aquabella in Mutterstadt, dem Heidespaß in Maxdorf und dem Kreisbad Römerberg die Temperaturen in den Sportbecken um zwei Grad auf wieder auf 28 Grad angehoben werden.

In den Becken für die Schwimmkurse steigen sie von 29 wieder auf 31 Grad, an Tagen mit Babyschwimmen sogar auf 33 Grad. Allerdings blieben die Außenbecken außer Betrieb. Sie würden am meisten Energie benötigen.

Lingenfeld erhöht um drei Grad

In Lingenfeld sind die Besucherzahlen im Hallenbad durch das Reduzieren der Wassertemperatur um rund ein Drittel zurückgegangen. "Immer wieder haben sich Schwimmer über die niedrige Wassertemperatur beklagt", sagte Fachbereichsleiter Markus Blumenschein dem SWR. "Das haben wir auch an den Einnahmen gemerkt.“ Deshalb werde die Wassertemperatur im Lingenfelder Schwimmerbecken, die von 30 auf 27 Grad gesenkt worden war, jetzt wieder auf den ursprünglichen Wert erhöht.

Vermehrte Beschwerden in Wörth

Auch im Hallenbad der Stadt Wörth ist nach Besucherbeschwerden die Wassertemperatur seit einigen Tagen wieder höher. Vor der Absenkung lag sie bei 28 Grad, wurde dann auf 26 Grad verringert und jetzt wieder angehoben auf 27,5 Grad. Der Whirlpool in Wörth, dessen Temperatur von 36 auf 33 Grad gesenkt worden war, wird jetzt wieder auf seine ursprüngliche Temperatur beheizt.

Und auch in Landau und Wörth sind die Temperaturen wieder wie vor der Gasmangellage.

Bad Bergzabern und Ludwigshafen: Weiter gesenkte Temperaturen

Nicht erhöht werden soll die Wassertemperatur des Rebmeerbades in Bad Bergzabern. "Der überwiegende Teil der Badegäste kommt mit der Absenkung klar“, sagte Jennifer Aschbacher von den Verbandsgemeindewerke dem SWR. Es habe kaum Beschwerden gegeben in Bad Bergzabern. "Wir haben nicht vor, etwas zu ändern“, so Jennifer Aschbacher. Im Schwimmerbecken ist das Wasser 26 Grad warm, im Nichtschwimmerbecken 29 Grad.

Auch in Ludwigshafen bleiben die Wassertemperaturen nach Angaben der Stadt in beiden Hallenbädern ein Grad niedriger als gewöhnlich.