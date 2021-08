Das Hallenbad in Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) bleibt weiterhin geschlossen. Es hatte nach dem Corona-Lockdown aus Personalgründen nicht wieder geöffnet.

Bei den Bädern gebe es schon lange einen Personalmangel, sagte Matthias Hoffmann, der Ortsbürgermeister von Römerberg, dem SWR. Es sei herausfordernd, Fachpersonal zu finden, dass sich mit der Technik des Schwimmbades auskenne.

Der Rhein-Pfalz-Kreis betreibt vier Schwimmbäder: in Mutterstadt, Schifferstadt, Maxdorf und Römerberg. Weil das Schwimmbad in Maxdorf im Gegensatz zu Römerberg ein Außenbecken besitzt, hätte die Verwaltung für den Sommer entschieden, das Personal aus Römerberg in Maxdorf einzusetzen. Das Personal aus Römerberg helfe schon lange in den anderen Bädern aus, so Hoffmann, da das Römerberg-Schwimmbad bis zur Pandemie ohnehin grundsaniert wurde und lange geschlossen war.

Nach den Ferien soll das Bad nach aktuellem Stand lediglich für Schülerinnen und Schüler und Vereine wieder geöffnet werden. Dies sei auch dringend nötig, so Hoffmann. Bürger und Bürgerinnen kämen schon auf ihn zu, weil ihre Kinder und Enkel nirgends Schwimmen lernen könnten. In den Nachbargemeinden gebe es dazu bereits Wartezeiten auf der Anmeldeliste von derzeit 2 Jahre.