Energiesparen in Pfälzer Schwimmbädern?

Schwimmbäder in der Vorder- und Südpfalz reagieren unterschiedlich auf stark steigende Energiekosten und die drohende Gasknappheit. So hat das Stadionbad in Neustadt beispielsweise die Wassertemperatur um ein Grad gesenkt. In Neustadt baden und schwimmen die Gäste jetzt bei Temperaturen zwischen 25 und 26 Grad Celsius - anstatt wie sonst zwischen 26 und 27 Grad. Im Freizeitbad in Grünstadt soll nach eigenen Angaben demnächst ein Notfallplan ausgearbeitet werden - für den Fall, dass in Deutschland das Gas aus Russland knapp wird und das Schwimmbad nicht mehr versorgt werden kann. Vor der bald startenden Saison gibt es im Freibad Deidesheim Überlegungen, den Energieverbrauch nach unten zu drücken. Eventuell werde das Bad etwas später öffnen. Außerdem sollen die Besucher darum gebeten werden, nicht allzu lange unter den warmen Duschen zu stehen.