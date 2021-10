Extremste Stechmücken-Plage in der Pfalz seit Jahrzehnten

Die Stechmücken-Bekämpfer der Organisation KABS aus Speyer sprechen vom schwierigsten Jahr ihrer 45-jährigen Geschichte. Das Wetter habe die Bekämpfung der Schnaken am Rhein 2021 enorm erschwert. Resultat: Schnakenplage.

"So ein Jahr haben wir noch nie erlebt", sagte Dirk Reichle, Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS). Die KABS sei an ihre Leistungsgrenze gekommen. Und das bekamen vor allem die Anwohner in den Rheinauen zu spüren: Im August und September konnten sie abends nicht ins Freie, weil viele Millionen Stechmücken unterwegs waren. Auch andere Kommunen in der Nähe des Rheins waren mehr von Stechmücken geplagt, als sonst. Das ziehe sich laut KABS jetzt auch bis in den Herbst hinein.

Wetter fördert Stechmücken und verhindert Schnaken-Bekämpfung

Das auslösende Problem war in diesem Jahr der Pegelstand des Rheins: Wegen des vielen Regens im Sommer gab es immer wieder Überflutungen am Rhein. Das Wasser brauchte oft lange, um wieder abzufließen - ideale Brutbedingungen für die Schnaken.

Mit einem Hubschraubern verteilt die KABS Eisgranulat, indem sich der Bacillus thuringiensis israelensis befindet. Das biologische Schädlingsbekämpfungsmittel tötet Stechmücken im Larven-Stadium. dpa Bildfunk picture alliance/dpa, Uli Deck

Außerdem verhinderten Starkregen, Sturmböen und Gewitter mehrmals den Einsatz der beiden Hubschrauber, die das biologische Bekämpfungsmittel ausbringen. Den Rhein entlang gehören fast 100 Kommunen und Landkreise in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen zur KABS, um der Bevölkerung die Stechmücken vom Leib zu halten.