Auf der K15 bei Wörth am Rhein stoßen ein Audi und ein Opel zusammen. Dabei wird ein Mann aus dem Kreis Germersheim schwer verletzt. Der Notarzt kommt per Rettungshubschrauber.

Bei einem Unfall in Wörth am Rhein im Kreis Germersheim ist am Gründonnerstag ein Mann schwer verletzt worden. Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Zu dem Unfall in Wörth am Rhein kam am Gründonnerstag. Wie die Polizei mitteilt, war am Nachmittag ein Audi-Fahrer (25) aus dem Kreis Germersheim auf der K15 in Richtung Schlaidt unterwegs, als ein Opel-Fahrer (74) aus dem Kreis Karlsruhe nach links auf die Kreisstraße abbog.

Beifahrer wird bei Unfall im Kreis Germersheim verletzt

"Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolgedessen der Opel in den Grünstreifen geschleudert wurde", gibt die Polizei an. Dabei wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt, sein Beifahrer – ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim – dagegen schwer.

Notarzt kam mit dem Rettungshubschrauber

Der Beifahrer wurde noch vor Ort von einem Notarzt versorgt, der mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht wurde. "Anschließend wurde der verletzte Beifahrer von einem hinzugezogenen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht", so die Polizei.

Der Unfallverursacher sei dagegen unverletzt geblieben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 25.000 Euro. Die K15 war während der Rettungsarbeiten zeitweise gesperrt.