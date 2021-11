Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

per Mail teilen

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos auf einer Landstraße im Landkreis Südliche Weinstraße sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 27-jähriger Autofahrer bei Dierbach in einer Linkskurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Warum, ist noch unklar. Dabei krachte sein Fahrzeug mit dem Auto eines 65-Jährigen zusammen, der mit einer 57 Jahre alten Beifahrerin unterwegs war. Alle drei Beteiligten wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache soll jetzt ein Gutachter klären.