Abfahrt zur B9 wieder frei nach Blockade durch Schwerlastverkehr

per Mail teilen

Zwölf Stunden lang haben mehrere Schwertransporter die Abfahrt von der A61 bei Speyer auf die B9 Richtung Wörth blockiert. Jetzt ist die Abfahrt wieder frei.

Die drei Transporter hatten jeweils einen riesigen Flügel für ein Windrad geladen - der erste Transport war in der Nacht zum Dienstag in der Abfahrt von der A61 zur B9 fast steckengeblieben. Das Gebüsch am Fahrbahnrand war im Weg gewesen, weil das Rotorblatt auf dem Transporter weit ausschwenkt.

Zwölf Stunden lang haben mehrere Schwertransporter die Abfahrt von der A61 bei Speyer auf die B9 Richtung Wörth blockiert. Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

B9-Abfahrt bei Speyer: Büsche wurden abgesägt

Das hatte der Fahrer rechtzeitig gemerkt und die Polizei alarmiert. Erst als die Autobahnmeisterei die Büsche abgesägt hatte, konnten die Transporter zu ihrer Zwischenstation an der B9 weiterfahren.

Dort warten sie jetzt, bis sie weiterfahren dürfen. Denn das genehmigte Zeitfenster für die Schwertransporte ist laut Autobahnpolizei inzwischen abgelaufen. Die neue Genehmigung besagt, dass sie um 22 Uhr regulär weiterfahren dürfen.