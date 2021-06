Wegen eines Unwetters mit starken Regenfällen ist die Feuerwehr im Raum Bad Dürkheim am Morgen zu rund 50 Einsätzen ausgerückt. Viele Straßen im Kreis seien derzeit für den Verkehr gesperrt.

Nach Angaben der Feuerwehr sei unter anderem die Zufahrt zur Innenstadt von Bad Dürkheim gesperrt, weil zahlreiche Straßen unterspült wurden und der Straßenbelag beschädigt ist. Auch im Innenstadtbereich selbst habe sich die Straße an einigen Stellen angehoben und sei derzeit nicht befahrbar. Autofahrer werden deswegen gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, sind auch etliche Keller überflutet.

Viele Straßen im Kreis Bad Dürkheim gesperrt

Auch viele andere Straßen in der Region rund um Bad Dürkheim seien aktuell nicht befahrbar. Die Strecke zwischen Dackenheim und Freisenheim sei bereits am frühen Morgen von der Feuerwehr wegen Unterspülung gesperrt worden. Die B37 von Bad Dürkheim in Richtung Kaiserslautern sei derzeit wegen Überflutung ebenfalls nicht befahrbar. In einigen Gebieten seien zudem ganze Hänge abgerutscht.

Eine gesperrte Straße zwischen Dackenheim und Freimersheim SWR

Die Isenach sei an vielen Stellen über die Ufer getreten, auch etliche Kanalanlagen seien überflutet. Laut Polizei kann es noch einige Stunden dauern, bis die Straßen wieder vollständig befahrbar sind. Autofahrer müssen sich vor allem im Berufsverkehr auf kleinere Staus einstellen.

Bisher keine Verletzte

Unfälle hat es laut Polizei bisher keine gegeben. Auch sei niemand durch das Unwetter verletzt worden.