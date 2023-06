Schwerer Arbeitsunfall im Geothermiekraftwerk Landau

Auf dem Gelände des Geothermiekraftwerks in Landau ist am späten Donnerstagnachmittag ein Mann so schwer verunglückt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik kam.

Ein Krankenwagen brachte den schwerverletzten Arbeiter zum Rettungshubschrauber. SWR Nach Angaben der Polizei fiel bei Bauarbeiten auf dem Grundstück des Geothermiekraftwerks Landau ein Stromkasten von einem Gabelstapler auf den Mann. Dabei wurde der 37-Jährige am Kopf und im Bereich des Beins verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Nach SWR-Informationen hatte er die Arbeiten als Mitarbeiter einer Fremdfirma ausgeführt. Auf diesem Gelände des Geothermierkaftwerks in Landau geschah der Unfall. SWR Gewerbeaufsicht ermittelt jetzt Der herbeigerufene Rettungshubschrauber konnte nach SWR-Informationen aus Platzgründen nicht direkt auf dem Gelände des Kraftwerks landen. Deshalb wich der Pilot auf das benachbarte Spiel-, Sport- und Freizeitgelände am Ebenberg aus. Der Schwerverletzte wurde dann per Krankenwagen zum Hubschrauber gebracht. Der Pilot flog den 37-jährigen Arbeiter in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen. Der Mann befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die Unfallursache steht noch nicht fest. Die Gewerbeaufsicht SGD Süd prüft nun, ob die Arbeitsschutzvorgaben eingehalten wurden.